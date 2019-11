(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Gleichzeitig gilt: Je länger junge Muslime in Österreich leben, desto größer wird die Zustimmung zu Demokratie und Rechtsstaat.

Religion spielt im Alltag junger Muslime eine deutlich größere Rolle als in jenem von Nichtmuslimen. Vor allem Jugendliche aus Afghanistan, Syrien und Tschetschenien weisen eine sehr hohe Religiosität auf und geben an, in den vergangenen drei Jahren noch religiöser geworden zu sein.