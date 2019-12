Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Die wichtigsten Themen des Tages:

Neue PISA-Ergebnisse. Drei Jahre nach der letzten Erhebung werden heute gegen 9 Uhr die Ergebnisse der PISA-Studie 2018 präsentiert. Für das Programme for International Student Assessment (PISA) wurden weltweit rund 600.000 Schüler im Alter von 15 bzw. 16 Jahren in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Aus Österreich nahmen rund 7000 Schüler aus ca. 300 Schulen teil. Haupttestgebiet war diesmal das Lesen. >> Mehr dazu

UN-Klimagipfel. Klare Worte für eine entschlossene Klimapolitik sind zum Auftakt der 25. UN-Klimakonferenz in Madrid zu hören gewesen. Vom "Krieg gegen die Natur", der beendet werden müsse, sprach UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag vor Vertretern aus fast 200 Ländern. "Mechanik und Konsequenz der Klimaveränderung sind seit mindestens 50 Jahren bekannt", so Bundespräsident Alexander Van der Bellen. >> Mehr dazu

Greta kommt zurück. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg rechnet damit, heute Morgen wieder europäischen Boden unter den Füßen zu haben. Der Katamaran "La Vagabonde“ soll in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon anlegen. >> Mehr dazu

Nato-Gipfel. In einer heiklen Phase für die Nato kommen die Staats- und Regierungschefs des Militärbündnisses heute in London zu einem Jubiläumsgipfel zusammen. Anlass ist das 70-jährige Bestehen der Allianz. Über die Zukunft der Nato wird unter den Mitgliedstaaten gestritten, seit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihr den "Hirntod" bescheinigt hat. >> Mehr dazu





Der Morgen live: