Thomas Gansch: Singend Glück verbreiten

Seiner Trompete wird Thomas Gansch nur ein ganz klein wenig untreu, wenn er auf der Bühne Schlager singt. Die „Schlagertherapie" geht auf seine verstorbene Schwester zurück.

„Das soll jetzt aber keine traurige Geschichte sein", sagt Thomas Gansch am Schluss unseres Gesprächs, in dem es hauptsächlich um eine Abwesende ging: seine im Jänner verstorbene Schwester Brigitte. Die „Schlagertherapie", die Gansch gemeinsam mit Sebastian Fuchsberger, Leonhard Paul und Michael Hornek am 13. Dezember im Wiener Konzerthaus auf die Bühne bringt, hat er ursprünglich mit und wegen ihr entwickelt. Brigitte Gansch war Aussteigerin in Südfrankreich, hatte nie einen Job gehabt, der ihr wirklich Freude bereitete. „Nach Gittis Rückkehr in die Heimat haben wir mehr miteinander gesungen als gesprochen. Das war schon immer so gewesen, wenn wir beieinander waren", erzählt Thomas Gansch.