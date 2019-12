XXXLutz öffnet erstes Restaurant außerhalb des Möbelhauses

Das 1000 Quadratmeter große Restaurant in der Mariahilfer Straße verfügt über 285 Sitzplätze.

Als eine der größten Möbelhausketten Europas gründet XXXLutz in der Wiener Mariahilfer Straße 121b ihr erstes Restaurant als 1000 Quadratmeter großen Stand-alone-Standort. Beim Makler Coore, der das Mietobjekt vermittelte, heißt es, dass mit der Neueröffnung 50 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Das Restaurant verfügt über 285 Sitzplätze. Die Speisenauswahl und Preise in der Mariahilfer Straße orientieren sich an jenen in den Möbelhäusern.

Restaurant XXXLutz 1060

XXXLutz wolle eine "österreichische Alternative" zu den internationalen Schnellrestaurants und Burgerketten darstellen und hat daher am Standort Mariahilfer Straße auch sonntags geöffnet.

Coore-Chef Stefan Goigitzer: „Auch diese Vermietung zeigt den Trend auf, dass immer mehr Gastro- und Restaurantketten in Flächen in den Topstandorten Wiens expandieren.“