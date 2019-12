Kneissls „Prinz Eugen“ im Moskauer Puschkin-Museum

(c) REUTERS (MAXIM SHEMETOV)

Das Buch der Ex-Ministerin wirft Fragen auf.

Moskau. Karin Kneissl ist zwar nicht mehr österreichische Außenministerin, doch ihre Romanze mit dem Kreml dauert an. Am Montag präsentiert Kneissl im Moskauer Puschkin-Museum ihr Kinderbuch über Prinz Eugen. Das Buch erschien 2014 auf Deutsch und wurde nun ins Russische übersetzt. Gerüchteweise hat Kreml-Chef Wladimir Putin an dem Buch mit dem Untertitel „Vom Außenseiter zum Genie Europas“ Gefallen gefunden. Das sagte zumindest Kneissls Ehemann im Oktober dem „Profil“.