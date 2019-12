Zwei Großdealer in Wien festgenommen

Zwei Serben sollen Heroin und Kokain in Umlauf gebracht haben. Sie sollen Mitglieder des Netzwerks der organisierten Kriminalität sein.

Seit längerem laufen Amtshandlungen in Wien gegen eine Drogenbande aus dem Raum des ehemaligen Jugoslawien. Nun wurden zwei mutmaßliche Großdealer festgenommen. Die Serben sollen vorwiegend Heroin und Kokain in Umlauf gebracht haben, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Das Duo wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.

Ermittler des Landeskriminalamtes, Außenstelle West, Gruppe Suchtmittel, hatten am Mittwoch einen der Verdächtigen, 39 Jahre alt, in Hernals beim Drogenhandel beobachtet und festgenommen. Am Tag darauf klickten für einen 23-jährigen "Mitarbeiter" in Penzing die Handschellen.

Es wurden rund 197 Gramm Heroin, mehr als ein Kilo Streckmittel, geringe Mengen Kokain und Bargeld sichergestellt. Bei den Männern handelt es sich Polizeisprecher Harald Sörös zufolge nicht um Laufburschen, sondern um Mitglieder des Netzwerks der organisierten Kriminalität.

