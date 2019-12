Finnland: Fünf Koalitionsparteien, fünf Parteichefinnen

(c) via REUTERS (LEHTIKUVA)

Die 34-jährige Sanna Marin folgt dem zurückgetretenen Antti Rinne an der Spitze der Sozialdemokraten. Er war nach einem Streit innerhalb seiner Koalition zurückgetreten. Marin war zuvor Verkehrsministerin.

Nach dem Rücktritt des finnischen Regierungschefs Antti Rinne haben dessen Sozialdemokraten die bisherige Verkehrsministerin Sanna Marin zur Nachfolgerin bestimmt. Marin gewann die Abstimmung über das Amt des Ministerpräsidenten am Sonntag knapp. Mit 34 Jahren zählt Marin zu den jüngsten Regierungschefs weltweit.

"Wir haben viel Arbeit vor uns, um Vertrauen zurückzugewinnen",

sagte Marin am Sonntagabend vor Journalisten. Auf Fragen zu ihrem

Alter sagte sie: "Ich habe nie über mein Alter oder mein Geschlecht

nachgedacht; ich denke an die Gründe, die mich in die Politik

gebracht haben."

Fünf Frauen sind Parteichefs

Mit Marins Wahl zur Parteichefin der Sozialdemokraten werden aktuell fünf der acht im Parlament vertretenen Parteien von Frauen geführt. Die Sozialdemokraten sind aktuell die stärkste Partei (17,7%) - etwa gleich stark wie die rechtspopulistischen Basisfinnen mit Parteichef Jussi halla-aho (17,5%) und die Nationale Sammlungspartei von Petteri Orpo (17,0%).

Alle fünf in der Koalition vertretenen Parteien sind aber in den Händen von Parteichefinnen (in Klammer jeweils das Ergebnis der Parlamentswahl im April 2019): Die finnische Zentrumspartei Suomen Keskusta - eine Partei der politischen Mitte, die Mitglied der Fraktion der Liberalen im EU-Parlament ist, wird von Katri Kulmuni geführt (13,8%). Beim Grünen Bund Vihreä liitto ist Maria Ohisalo Parteichefin (11,5%). Das Linksbündnis Vasemmistoliitto hat mit Li Andersson ebenfalls eine Frau an der Spitze.(8,25%). Die schwedische Volkspartei, die vor allem als Interessensvertreter der schwedischen Minderheit in Finnland agiert, wird von Anna-Maja Henriksson geführt. (4,5%)

Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8 — Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) December 8, 2019

Streit um Reform bei der finnischen Post

Rinne war am Dienstag nach einem Streit innerhalb seiner

Koalition zurückgetreten. Die an seiner Regierung beteiligte

Zentrumspartei entzog Rinne nach einem mehrwöchigen Streit um eine Reform bei der finnischen Post das Vertrauen und drohte, die erst seit Juni amtierende Mitte-Links-Koalition platzen zu lassen. Rinne reichte deshalb bei Präsident Sauli Niinisto seinen Rücktritt ein.

Große politische Veränderungen sind mit der neuen

Regierungschefin nicht zu erwarten. "Wir haben ein gemeinsames

Regierungsprogramm, dem wir uns verpflichtet haben", sagte Marin am Sonntag. Am Dienstag soll die 34-Jährige vom Parlament vereidigt werden.

