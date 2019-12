Stimmung unter Ärzten auf dem Tiefpunkt

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Die Mehrheit der Mediziner in Österreich wünscht sich eine Erhöhung der Kassenverträge, um etwa dem Hausärztemangel entgegenzuwirken.

Die größten Probleme werden bei der veralteten Honorierung sowie in der überbordenden Bürokratie im niedergelassenen Bereich und im Personalmangel in Spitälern gesehen. Das Vertrauen in die Politik ist nicht besonders hoch.

Wien. Unter Ärzten in Österreich und insbesondere Wien hat sich die Stimmung seit der vergangenen Befragung im Frühjahr erneut deutlich verschlechtert. Die überwiegende Mehrheit ist der Meinung, dass sich das österreichische Gesundheitssystem in die falsche Richtung entwickelt.