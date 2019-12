Gestohlenes Klimt-Bild soll in Geheimversteck entdeckt worden sein

„Bildnis einer Frau“ von Gustav Klimt ist eines der meist gesuchten Gemälde der Welt. 1997 wurde es gestohlen, nun soll es wieder aufgetaucht sein - in einer verborgenen Kammer in Italien.

Wenn es sich bei dem gefunden wirklich um das gesuchte Gemälde handelt, ist das eine Sensation: In Italien soll ein 1997 gestohlenes Gemälde des Malers Gustav Klimt wieder aufgetaucht sein. Das „Porträt einer Frau“ wurde vor 22 Jahren aus der Galerie Ricci Oddi in der norditalienischen Stadt Piacenza entwendet. Am Montag soll es eben dort gefunden worden sein: in einer versteckten Kammer im Garten der Galerie. Dies berichtet die lokale Tageszeitung "Libertá".

Das Werk befindet sich in Polizeigewahrsam und wird auf seine Echtheit überprüft. Sollte es sich dabei wirklich um den gesuchten Klimt handeln, „wäre dies eine große Freude für die Stadt", kommentierte das für Kulturfragen zuständige Stadtratsmitglied von Piacenza, Jonathan Papamarenghi.

Und nicht nur für die Stadt: Das „Bildnis einer Frau" gilt als eines der meist gesuchten Gemälde der Welt. Zuletzt hatte es 2015 eine Lösegeldforderung gegeben. Damals hatte jemand 150.000 Euro für Hinweise auf den Verbleib des Bildes verlangt.

Hinter dem Efeu war eine Tür

Das Bild wurde zufällig bei Gartenarbeiten gefunden. Am Montagnachmittag schnitten zwei Arbeiter im Garten der Galerie den Efeu, der über eine Außenwand wuchs. Sie entdeckten eine Tür und dahinter einem Zwischenraum, in dem das Bild in einem Sack gefunden wurde. Das Gemälde, noch mit Stempel und Siegel versehen, sei in gutem Zustand, berichtete der Direktor der Galerie, Massimo Ferrari.

Der Galeriedirektor geht davon aus, dass die Diebe das Bild im Verlies unweit der Galerie versteckt hatten, um es nach einigen Tagen abzuholen. Wegen des Medienrummels nach dem Diebstahl und der starken Präsenz von Sicherheitskräften hätten sie das Gemälde aber nicht mehr wegbringen und wahrscheinlich nur schwer Käufer finden können.

Klimt dürfte das Gemälde zwischen 1916 und 1918 gemalt haben. In einer ersten Version trug die Dame Hut und Schal (c) Archiv/Galerie Ricci Oddi

Das Gemälde war bei Renovierungsarbeiten entwendet worden, als die Alarmanlage nicht funktionierte. Man vermutete, dass die Diebe über das Dach geflüchtet seien. Zuerst konzentrierten sich die Ermittlungen auf die Aufseher der Galerie, die Untersuchung gegen sie wurde jedoch eingestellt.

Gemälde gilt als unverkäuflich

Das Ölbild gilt wegen seiner Bekanntheit als unverkäuflich. Es ist Teil einer Serie von Damenporträts, die Klimt (1862-1918) in den letzten Jahren seiner Arbeit zwischen 1916 und 1918 geschaffen hatte. Es zeigt das Viertelprofil einer jungen Frau mit dunklen Haaren vor grünem Hintergrund. Um wen es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Eine erste Version des Gemäldes, in dem die Frau einen Schal und einen Hut trug, wurde von Klimt übermalt, wie laut BBC Röntgenaufnahmen belegen. Das 40 mal 60 Zentimeter große Gemälde war bereits seit 1925 im Besitz der Ricci Oddi Galerie in Piacenza.

Mit dem Diebstahl hatten sich die Carabinieri 2014 erneut beschäftigt. Damals wurde ein Fingerabdruck mit neuen Technologien überprüft, den der Dieb angeblich beim Diebstahl auf dem Rahmen des Gemäldes hinterlassen hatte. (APA/Red.)

