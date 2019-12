Seit 30 Jahren regiert Erich Hohenberger, der längstdienende Bezirksvorsteher Wiens. Ein Gespräch über Politik und warum Bruno Kreisky seine Banker-Karriere verhinderte.

Wer einen Termin bei Erich Hohenberger möchte, scheitert an seinem Sekretariat. „Der Chef macht sich seine Termine persönlich aus, sorry!“ Wer den Politiker treffen will, muss ihn direkt am Handy anrufen: „Persönliche Termine mach ich mir immer selbst aus“, erklärt Hohenberger der „Presse am Sonntag“.