Frau in Wien auf Straße grundlos niedergeschlagen und schwer verletzt

Ein 22-Jähriger prügelte offenbar wahllos auf eine Frau ein. Sie wurde schwer verletzt. Der Täter wurde in einer Straßenbahn verhaftet.

Offenbar wahl- und grundlos hat ein 22 Jahre alter Mann am Samstagnachmittag in Wien-Brigittenau eine 61-Jährige niedergeschlagen. Er ging dabei so brutal vor, dass die Frau schwer verletzt wurde. Ein Zeuge verfolgte den Serben. Polizisten nahmen ihn schließlich in einer Straßenbahn fest. In einer ersten Einvernahme war er geständig, berichtete die Polizei am Sonntag. Motiv nannte er keines.

Die 61-Jährige war gegen 13.30 Uhr in der Klosterneuburger Straße mit ihrem Hund spazieren, als sie plötzlich vom ihr unbekannten Mann attackiert wurde. Der Serbe schlug und trat auf die Frau ein, anschließend rannte er davon. Ein 27-jähriger Fußgänger verfolgte ihn und gab der Polizei telefonisch den Aufenthaltsort des Angreifers durch. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau überwältigten den 22-Jährigen wenig später in einer Straßenbahn, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst.

Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung brachten die 61-Jährige mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand keine. Eine Verwandte des Opfers übernahm den Hund.

"Der Tatverdächtige gab zu, dass er die Frau geschlagen hat. Einen Grund nannte er nicht", sagte Fürst. Der 22-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

(APA)