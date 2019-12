Neuerliche Gewinnwarnung bei Stahlkonzern voestalpine

Das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres wird mit "Einmaleffekten" im Ausmaß von 360 Mio. Euro belastet. Die Dividende soll gestrichen werden.

Der börsennotierte Stahlkonzern voestalpine hat Montagnachmittag erneut eine Gewinnwarnung abgesetzt. Das Ergebnis im gesamten Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende März) werde "mit Einmaleffekten in Höhe von rund 360 Mio. Euro belastet", wie das Unternehmen mitteilte.

Die Sondereffekte reduzierten den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) und seien in einer Höhe von rund 80 Mio. Euro "auch EBITDA-wirksam". Der Vorstand rechne aus heutiger Sicht mit einem "gerade noch positiven EBIT" und einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,2 Mrd. Euro. Die Dividende soll entsprechend gekappt werden.

In der Folge sind die Aktien der heimischen voestalpine am Montagnachmittag nach einer neuerlichen Gewinnwarnung unter Abgabedruck geraten. Nach festerem Verlauf notierten die Titel des Stahlkonzerns gegen 15.30 Uhr um knapp zwei Prozent tiefer bei 24,64 Euro. Am frühen Nachmittag hatten die Papiere noch ein Kursplus von mehr als 2,5 Prozent vorweisen können.

Zuletzt hatte die voestalpine im November das Gewinnziel des aktuellen Jahres zurückgenommen.

