Türkis-Grün schon zu Silvester?

"An uns liegts nicht", heißt es zu den länger dauernden Koalitionsverhandlungen von den Grünen. Im Bild Sebastian Kurz (ÖVP, l.) und Werner Kogler (Grüne)

Die ÖVP drückt aufs Tempo, die Grünen bremsen.

Wien/Bregenz. Vorarlbergs Landeshauptmann, Markus Wallner (ÖVP), hat sich am Mittwoch im Landtag einen raschen positiven Abschluss der türkis-grünen Regierungsverhandlungen gewünscht. Grünen-Chef Werner Kogler habe auf sympathische Weise von „keep cool“ gesprochen, gefragt wäre aber „keep going“, so Wallner.

„Auch wenn die Grünen nicht viel übrig haben für Raketen, aber eine schwarz-grüne Silvesterrakete wäre trotzdem gut auf der Bundesebene – damit wir Anfang des Jahres auch Licht am Ende des Tunnels sehen“, so der Landeshauptmann.

Es brauche eine stabile Bundesregierung so schnell wie möglich, „und wir brauchen eine gute Partnerschaft mit dem Bund.“ Es stünden in Vorarlberg, aber auch auf Bundesebene zahlreiche Herausforderungen an, die es anzugehen gelte. Wallner nannte etwa die Fortsetzung der Steuerreform oder den Pflegebereich.

Bis Wien ist das offensichtlich nicht durchgedrungen. Beziehungsweise: Die Grünen fühlen sich durch die ÖVP unter Druck gesetzt. Sie wollen das Tempo drosseln. Von einem Verhandlungsende zu Silvester wollen sie nichts wissen. (Red.)