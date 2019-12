Wirtschaftsforscher erwarten für 2020 höhere Arbeitslosigkeit

2020 dürfte das Wirtschaftswachstum nur maximal 1,3 Prozent betragen. Der schwache Außenhandel trifft im kommenden Jahr vor allem die Industrie.

Die schwache Weltwirtschaft belastet auch Österreich: Deshalb wird das heimische Bruttoinlandsprodukt 2020 noch schwächer wachsen als heuer, nur knapp über einem Prozent real, haben die Experten von Wifo und IHS am Donnerstag prognostiziert. Den schwachen Außenhandel bekommt die Industrie zu spüren, bei den Dienstleistern läuft es noch besser. Träger der Konjunktur ist die Binnennachfrage.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) geht für heuer von 1,7 Prozent realem BIP-Plus aus, nach 2,4 Prozent im Vorjahr - das Institut für Höhere Studien (IHS) erwartet heuer 1,6 Prozent Anstieg. 2020 dürfte der Zuwachs nur 1,2 bzw. 1,3 Prozent betragen, bereinigt um die Zahl der Arbeitstage sogar nur rund ein Prozent. Allerdings dürfte sich im zweiten Halbjahr 2020 eine Erholung einstellen, nach einer davor noch weiter gedämpften Dynamik, so das Wifo.

Auch das IHS rechnet im Lauf des Jahres 2020 wieder mit einer etwas beschleunigten Konjunkturdynamik. Für 2021 dürfte dann mit +1,4 oder +1,6 Prozent ein etwas stärkeres Wachstum ins Haus stehen, nehmen Wifo und IHS an.

Durch die nur mäßige Konjunkturdynamik schwächt sich der Aufbau der Beschäftigung ab - und der Abbau der Arbeitslosigkeit gerät ins Stocken. Für 2021 ist laut Wifo mit einer Fortsetzung dieser Tendenz zu rechnen. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung dürfte kommendes Jahr - nach heuer 7,3 Prozent - auf 7,4 Prozent ansteigen und dort auch 2021 verharren, sagt das Wifo, das IHS sieht jeweils 7,5 Prozent für 2020 und 2021.

Trendwende auch in Deutschland

Auch auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland droht Konjunkturforschern zufolge eine Trendwende. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geht in seiner am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturprognose davon aus, dass 2020 die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit Jahren wieder steigen wird - allerdings nur geringfügig um rund 30.000 Personen.

Die Konjunkturforscher erwarten für 2019 einen Anstieg des deutschen Bruttoinlandsprodukts um lediglich 0,5 Prozent und für 2020 ein Wachstum um 0,8 Prozent. Wobei im kommenden Jahr die größere Zahl an Arbeitstagen eine wichtige Rolle spiele - ohne sie würde das BIP 2020 nur um 0,4 Prozent steigen, glauben die Konjunkturforscher.

Die Ursache für das schwache Wachstum sieht das IMK in den wachsenden internationalen Handelskonflikten, der verlangsamten Wirtschaftsentwicklung in China und der fortbestehenden Unsicherheit über die konkrete Ausgestaltung des Brexit. Aufgrund ihrer hohen Exportorientierung bekomme die deutsche Wirtschaft diese Effekte besonders stark zu spüren.

