Semperit nach drei Quartalen mit 34,1 Mio. Euro Verlust

Der börsennotierte Gummiverarbeiter Semperit hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 34,1 Mio. Euro Verlust ausgewiesen, halb so viel wie in der Vorjahresperiode (72,9 Mio. Euro Verlust). Bereinigt um Sondereffekte hätte es nach Steuern sogar einen Gewinn von 8,6 Mio. Euro gegeben, teilte Semperit am Donnerstagnachmittag mit. Am Dienstag hatte es eine Gewinnwarnung des Unternehmens gegeben.

Größer Sondereffekt ist die Wertminderung im Medizinbereich (Sempermed) um 46,8 Mio. Euro. Schon im Vorjahr hatte Semperit eine Wertminderung vor allem für Sempermed von 55,2 Mio. Euro verbucht. ."Obwohl das Segment Sempermed bei der Verbesserung der operativen Leistungskennzahlen schneller als geplant vorankommt, ist zu erwarten, dass Überkapazitäten am Markt und daraus resultierender Preisdruck die Profitabilität deutlich negativ beeinflussen werden", so das Unternehmen.

Der Konzernumsatz fiel um 2,7 Prozent auf 652,2 Mio. Euro. Der operative Verlust (EBIT) ging von 45,5 Mio. Euro im Vorjahr auf nunmehr 13,7 Mio. Euro zurück. Ohne Sondereffekte wäre das EBIT mit 29 Mio. Euro im Plus gelegen.

(APA)