Die Politik ist gerade dabei, ein Erfolgsmodell zu zerstören

Nicht die nachlassende Konjunktur, sondern die zunehmende Neigung zu Protektionismus und Planwirtschaft bedroht unseren Wohlstand.

Die frohe Botschaft zur Vorweihnachtszeit haben am Donnerstag die Wirtschaftsforscher geliefert: Es wird die vielerorts herbeigeredete Wirtschaftskrise nicht so bald geben. Stattdessen erleben wir gerade eine kleine Wachstumsdelle, wie sie nach Phasen erhöhter Wachstumsraten völlig normal ist. Kein Anlass zur Sorge also. Das System, das uns allen Wohlstand gebracht hat, funktioniert offenbar nach wie vor. Sorge sollte uns eher bereiten, dass dieses System immer stärker von innen her unter Druck kommt, wobei zunehmend die Klimadiskussion als Hebel dient.