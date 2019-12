Gold verkaufen, Aktien kaufen

Goldmünzen und -barren in den Räumlichkeiten des Unternehmens Pro Aurum in München auf einem Archivbild. Die US-Bank JP Morgan Chase rät dazu, auf einen Rückgang beim Goldpreis zu setzen.

Manche Prognose für 2020 ist optimistisch. So die der Bank JP Morgan. Doch paradox, wo sie das Hauptrisiko wähnt.

Jahreswechsel haben an sich, dass Experten einen tiefen Blick in die Zukunft wagen. Gerade auf dem Kapitalmarkt haben solche Prognosen eine lange Tradition.



Was nun 2020 betrifft, fällt auf, dass nach dem Pessimismus der vergangenen Monate wieder Optimismus einkehrt. So bei der US-Bank JP Morgan Chase. Sie rät für 2020 zu einer risikoreicheren Positionierung und meint, dass die Weltwirtschaft nach der Abkühlung der vorigen Monate wieder an Dynamik gewinnt.