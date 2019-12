Mitte-rechts mit Linksdrall

Die Verteilung der Ressorts ist in sich stimmig. Was die bisher bekannten Personalia in den Ministerien über die Richtung von Türkis-Grün aussagen.

Es ging dann doch relativ rasch. Dafür, dass, um es an dieser Stelle noch einmal zu betonen, eine rechte und eine linke Partei eine Regierung bilden werden. Die Grünen haben zwar auch bürgerliche Wurzeln, manche wie der langjährige Parteivorsitzende Alexander Van der Bellen auch einen solchen Habitus, realpolitisch waren sie dann aber zumeist links von der SPÖ angesiedelt. Auch Van der Bellen.