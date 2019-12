Am Neujahrstag wartet ein Lotto-Vierfachjackpot

Ein Sologewinner könnte 4,5 Millionen Euro einstreifen.

Bei der letzten Lotto-Ziehung des Jahres hat es am Sonntag neuerlich keinen Sechser gegeben, weshalb 2020 gleich mit einem Vierfachjackpot beginnt. Nicht weniger als 4,5 Millionen Euro könnte ein Sologewinner am Mittwoch einstreifen, so die Österreichischen Lotterien am Montag.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Wochenende bereits einen Sologewinn. Ein Tiroler erzielte ihn mit dem fünften von zwölf Tipps auf einem Normalschein und kassiert damit rund 155.500 Euro. Über 236.700 Euro darf sich ein Wiener freuen, dessen Wettschein als einziger die richtige Joker-Zahl aufwies.

Sechsfach-Jackpot im Toto

Im Toto wartet gar ein Sechsfachjackpot. Da es in der letzten Toto-Runde des bald alten Jahres abermals keinen Dreizehner gegeben hat, gibt es Anfang 2020 ein Sechsfachjackpot mit rund 60.000 Euro. Weil zudem der Jackpot beim Zwölfer nicht geknackt werden konnte, geht es auch in dieser Kategorie in der nächsten Runde 1A um einen Doppeljackpot mit rund 15.000 Euro.

In der Torwette hingegen streifte ein Teilnehmer mit einem in der Steiermark abgegeben Schein einen sechsstelligen Gewinn ein. Er tippte als einziger alle fünf Ergebnisse richtig, knackte damit den Mega Jackpot im Alleingang und darf sich über rund 109.000 Euro freuen. Es war dies der erste Torwette-Gewinn im ersten Rang seit Mai 2019.

(APA)