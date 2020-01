EU-Arbeitslosigkeit wieder auf Vorkrisenniveau

(c) Reuters (Vincent West)

Die Arbeitslosenquote sinkt in diesem Jahr erstmals wieder unter das Vorkrisenniveau.

Laut einer Prognose von EY sinkt die Arbeitslosenquote in Europa erstmals unter das Niveau von 2007.

Wien. In Mittel- und Nordeuropa ist die Wirtschaftskrise von 2009 bereits seit langem verdaut, die Länder des Südens hadern aber nach wie vor mit den Auswirkungen. Das zeigt eine europaweite Beschäftigungsanalyse der Unternehmensberatung EY, die der „Presse“ vorliegt. Demnach stieg die Zahl der Arbeitslosen in Italien und Spanien seit dem Jahr 2007 um jeweils mehr als eine Million Menschen an. Im wesentlich kleineren Griechenland waren es weitere 400.000.