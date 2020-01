Trumps süße Rache könnte schnell bitter werden

Die Folgen der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch einen US-Luftangriff in Bagdad hat schwer abschätzbare Folgen. Mit dem von Soleimani geschaffenen Milizen-System sind die Möglichkeiten der Eskalation vielfältig.

In der Nähe von Bagdads Flughafen waren drei Raketen eingeschlagen. Ziel der per Drohnen ausgeführten Angriffsaktion der USA: der iranische General Qasem Soleimani - eines der bekanntesten Gesichter des iranischen Militärs im Ausland. Es ist eine weitere Eskalation im amerikanisch-iranischen Konflikt. Denn sie ist eine direkte Kriegserklärung der USA gegen die iranischen Revolutionsgarden und deren Quds-Elitetruppen, denen Soleimani als Kommandeur vorstand. Mit den international agierenden Milizen hat der Iran viele Möglichkeiten, sich an den USA und ihren Verbündeten zu rächen.



US-Drohnen hatten dessen Konvoi am Flughafen in Bagdad mit Raketen beschossen, nachdem Soleimani dort ankam. Die Order kam von US-Präsidenten Donald Trump persönlich, der damit sicherlich kurzfristig erfolgreich seinen Rachedurst gestillt hat. Es ist seine Antwort auf die Stürmung der US-Botschaft durch Demonstranten vor wenigen Tagen. Die gehörten der Kataib Hizbollah an, einer der schiitischen Milizen im Irak, die vom Iran unterstützt und gelenkt werden. Diese paramilitärische Gruppen wiederum hatten darauf reagiert, dass die US-Luftwaffe kurz zuvor deren Stellungen im Irak bombardiert hatte. Das Pentagon rechtfertigte den jetzigen Schlag gegen Soleimani damit, dass er aktiv an Plänen gearbeitet habe, amerikanische Diplomaten und Einsatzkräfte im Irak und der Region zu attackieren. Eine weitere Eskalation ist nun praktisch vorgezeichnet.