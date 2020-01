Der Milliardär und die Revolution im Ohr

Drucken

Kommentieren Hauptbild • Für Michael Tojner läuft es in Deutschland besser als in Österreich. Der Aktienkurs seines Varta-Batteriekonzerns ging im Vorjahr durch die Decke. (c) Mirjam Reither

In Österreich kämpft Michael Tojner um seinen Ruf. Schuld ist sein „Hobby“: So nennt er seine umstrittenen Immobiliendeals. In Deutschland trumpft zugleich sein Varta-Batteriekonzern auf. Wie geht das zusammen? Ein Besuch.

Hier irgendwo wohnt die sprichwörtliche „schwäbische Hausfrau“. Sparsamkeit und Fleiß regieren den Südwesten Deutschlands. Das ist natürlich auch Klischee, aber nicht nur. Jedenfalls trägt sich hier eine Erfolgsgeschichte zu, von der man meinen würde, sie spielte in Asien oder vielleicht im Silicon Valley, aber doch nicht in der schwäbischen Kleinstadt Ellwangen, wo Kirche und Schloss das Stadtbild prägen. Aber so ist es: In Ellwangen liefern sie die Energie für die Spielzeuge der Zukunft, genauer tut das ein Konzern, der einen sehr deutschen, langweiligen Namen, trägt: „Verkauf, Aufladung, Reparatur Transportabler Akkumulatoren“, kurz: Varta. Und dieser Varta-Konzern könnte mit seinen Batterien auch eine Rolle spielen, wenn es um das Gelingen der Energiewende geht.