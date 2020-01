Wiener Polizei warnt wieder einmal vor Trickdieben

Gauner am Werk

Die Polizei sucht ein Duo, das vor allem deutsche Anleger von Wien aus betrogen hat, und warnt vor Einschleichdieben.

Wieder einmal warnt die Wiener Polizei vor Trickdieben, die sich durch einen Vorwand den Zugang zu fremden Wohnung erschleichen. Aktuell gab ein Unbekannter in Favoriten und Penzing vor, aufgrund eines Wasserrohrbruchs etwaige Schäden besichtigen zu müssen. Dabei schlich sich ein Komplize in die Wohnung und stahl einer 89-Jährigen Schmuck und einem 69-Jährigen Bargeld, hieß es am Sonntag.

Die Wiener Polizei sucht außerdem nach zwei Männern, die seit April 2019 insgesamt 56 Anleger, vor allem aus Deutschland, betrogen und zusammen um einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag gebracht haben. Die Unbekannten hatten die Investoren im Internet mit dem Versprechen lukrativer Festzinsen durch Fondsanteile geködert, so Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag.

Die beiden Betrüger hatten unter Vorlage gefälschter kroatischer Reispässe zwei fiktive Wertpapierdienstleistungsfirmen gegründet, die Namensteile von tatsächlich existenten Anlagenfirmen enthielten, und Fondsanteile im Internet angeboten. Vor allem Deutsche Anleger aus dem Bereich Mönchengladbach fielen auf das professionell gemachte Angebot herein. Die 56 Anleger investierten Beträge zwischen 1.000 und 30.000 Euro.

Diese Gelder wurden auf Firmenkonten bei österreichischen Banken überwiesen und in der Folge entweder bar behoben oder weitergeleitet. Ende September wurden die ersten Opfer misstrauisch und der Schwindel flog auf. Die Polizei sucht nun mit Hilfe der damals vorgelegten Bildern nach den beiden Betrügern. Hinweise werden unter der Telefonnummer 01-31310 DW 62800 erbeten.

(APA)