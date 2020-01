China stemmt sich gegen Engpass bei Schweinefleisch

Die Schweinefleisch-Bestände sind wegen der grassierenden Schweinepest bereits um mehr als 40 Prozent dezimiert.

China will vor dem traditionellen Neujahrsfest weitere Fleischreserven wegen der grassierenden Schweinepest freigeben. Am 9. Jänner sollen 20.000 Tonnen tiefgefrorenes Schweinefleisch aus den staatlichen Vorräten auf den Markt kommen, kündigten die Behörden am Dienstag in Peking an. Damit sollen Engpässe vermieden werden. Der Konsum von Schweinefleisch erreicht zum Neujahrsfest am 25. Jänner seinen Höhepunkt.

Wegen der tödlich verlaufenden Afrikanischen Schweinepest sind die Bestände in der Volksrepublik um mehr als 40 Prozent dezimiert worden. Millionen Tiere wurden getötet. Die Behörden haben deshalb in den vergangenen Wochen bereits mehr als 100.000 Tonnen aus den staatlichen Vorräten freigegeben.

