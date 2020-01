Die Reiseroute am Teller

Der Afghane Ehsan Bamyani betreibt mit seiner Familie in Wien Margareten ein Lokal, das die Menschen zusammenbringen will.

Ornamente leuchten farbenfroh von den Wänden, von der Decke hängen orientalische Lampen, die Tischtücher sind so bunt gemustert wie das Geschirr: Die Ausrichtung des Restaurants, das Ehsan Bamyani vor wenigen Monaten in der Pilgramgasse in Wien Margareten aufgesperrt hat – in einem Souterrain, in dem sich zuvor eine Pizzeria befand –, ist unverkennbar. Gleichzeitig ist es mehr als bloß noch ein orientalisches Lokal in Wien. Die Peace Kitchen soll Menschen zusammenbringen.