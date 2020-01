Herzog und ein Prinz im Eis-Mekka

Vanessa Herzog verteidigt bei der Einzelstrecken-EM in Heerenveen den Titel. Im Sog des Aushängeschilds hat Juniorenweltmeister Gabriel Odor große Schritte gemacht.

Heerenveen/Wien. Der Fußball hat sein Wembley-Stadion, die Formel 1 ihr Rennen in Monte Carlo und Tennis den Rasen in Wimbledon. Das Mekka des Eisschnelllaufens liegt im niederländischen Heerenveen. 12.500 Zuschauer fasst das legendäre Eisstadion Thialf, das seit 1986 überdacht und nach einem Diener des nordischen Gottes Thor benannt ist, und das bei der am Freitag beginnenden Einzelstrecken-EM wieder bis zum letzten Platz gefüllt sein wird. Österreich ist vor dieser Kulisse durch Titelverteidigerin Vanessa Herzog, Juniorenweltmeister Gabriel Odor und Armin Hager vertreten.