Trump gratulierte Nordkoreas Diktator zum Geburtstag

Nationale Sicherheitsberater Südkoreas überbrachte die Glüchwünsche aus dem Weißen Haus.

Das Verhältnis mag zwar derzeit nicht das allerwärmste sein. Doch US-Präsident hat ihn nicht vergessen: Der US-Präsident ließ dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un Glückwünsche zum Geburtstag überbringen. Der nationale Sicherheitsberater Südkoreas, Chung Eui-yong, habe in dieser Woche Trump in Washington getroffen und eine Botschaft des Präsidenten an Kim mitgenommen. Diese habe er nach seiner Rückkehr an Nordkorea weitergeleitet, sagte Chung.

Chung ließ offen, ob es sich dabei um eine schriftliche Nachricht handelte oder ob sie auch weitere Informationen etwa im Atomstreit enthielt. Der 8. Jänner 1984 gilt als Kims Geburtstag, obwohl die Führung in Pjöngjang dies nie bestätigt hat.

Trump hatte Kim mehrmals getroffen und immer wieder das Ende des Atomstreits mit dem stalinistischen Regime verkündet. Doch der internationale Atomstreit mit Nordkorea ist festgefahren. Erst zum Jahreswechsel hatte Diktator Kim Jong Un mit der Ankündigung provoziert, man werde das Testen von Langstreckenraketen und Atombomben wieder aufnehmen.