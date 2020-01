Der Sturz des pädophilen Autors

Obwohl er jahrzehntelang von seiner Jagd auf unter 16-Jährige erzählte, genoss der Franzose Gabriel Matzneff den Rückhalt literarischer Eliten. Jetzt ist es damit vorbei.

Wird eine Schandtat weniger schändlich, wenn der Täter daraus schöne Sätze drechselt? Jahrzehntelang hat der französische Schriftsteller Gabriel Matzneff kein Hehl aus seiner Vorliebe für unter 16-jährige Buben und Mädchen gemacht, im Gegenteil, er bekannte sich in Essays dazu, schilderte in Tagebüchern seine unaufhörliche Jagd auf Teenager – bis hin zur Vergewaltigung von Zwölfjährigen. Lange stützte ihn dabei ein links-intellektueller Zeitgeist. 1977 etwa, zwei Jahre nachdem Daniel Cohn-Bendit in einem Buch seine sexuellen Spielchen mit Kindern geschildert hatte, erschien in der Zeitung „Le Monde“ ein Aufruf, Pädophilie zu entkriminalisieren – von der Crème de la Crème der Intellektuellen, darunter Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Louis Aragon, André Glucksmann − und natürlich: G. M.