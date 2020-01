Vulkan Taal auf Philippinen weiterhin gefährlich aktiv

Asche und Eis scheinen das Rezept für Vulkangewitter zu sein. Vor einer Eruption kommt es meist zu kleinen Blitzen nahe des Kraters, gefolgt von größeren. In dem Moment, wenn Asche mit großer Kraft in die Luft geschleudert wird, mehren sich die Blitze. Die winzigen Gesteinspartikel schießen dann mit hundert Metern pro Sekunde in die Luft und laden sich dabei statisch auf: Bei der Reibung trennen sich die positiven von den negativen Ladungen. Schweben vor allem Teilchen mit positiven Ladungen in der Höhe, während in flacheren Gefilden negative geladen sind, entsteht Spannung von Hunderten Millionen Volt. Wird diese dann zu groß, entlädt sich die Spannung und es blitzt.

Der wichtigste Unterschied zu herkömmlichen Blitzen sei, dass vulkanische Blitze durch elektrostatische Entladungen von Aschepartikel und nicht von Wassertröpfchen wie in Gewitterwolken entstehen.

Zu sehen sind sie aber tatsächlich nur selten, die Aschewolke verdecken die meisten Blitze.

Vulkanische Blitze haben wohl zur Entstehung von Leben auf der Erde geführt, man kann mit ihnen abschätzen, wie viel Asche bei einem Ausbruch ausgestoßen wird, erklärte der Geophysiker Corrado Cimarelli bereits auf der Jahrestagung der European Geoscience Union (EGU) in Wien 2014.