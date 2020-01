Burgenland: 30-jährige bringt Baby in öffentlicher Toilette zur Welt

Die Frau war mit ihrem Mann auf dem Weg ins Krankenhaus, als das Kind - schneller als erwartet - kam. Laut dem kurz darauf eingetroffenen Roten Kreuz war es eine „Bilderbuchgeburt“.

Am frühen Dienstagmorgen ist in einer öffentlichen Toilettenanlage in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ein Mädchen geboren worden. Laut Tobias Mindler vom Rotem Kreuz war die 30-jährige Mutter mit ihrem Mann auf dem Weg ins Krankenhaus Hainburg. Als klar wurde, dass die Geburt früher als erwartet eintreten sollte, hielt das Paar an der öffentlichen Toilette und verständigte die Rettung.

Ein Rettungsteam des Roten Kreuzes sei kurz darauf eingetroffen. "Es gab keine Komplikationen, es war eine Bilderbuchgeburt", sagte Mindler. "Der beengte Raum war die Herausforderung", fuhr er fort. Hygienisch habe es trotz des Geburtsortes wegen der sterilen Ausrüstung der Rettungskräfte kein Problem gegeben. "Glücklicherweise ist alles gut gegangen", so der Sanitäter Hannes Wolf. "Es ist immer etwas Schönes, wenn ein Kind geboren wird, und wir freuen uns, dass wir hier einen Beitrag leisten konnten." Mutter und Kind seien zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Hainburg im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha gebracht worden.