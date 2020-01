Peter Oswald wechselt von Mondi zu Mayr-Melnhof Karton

Ab April ist der bisherige Mondi-Chef im Vorstand bei Mayr-Melnhof. Der langjährige CEO Hörmanseder übergibt Anfang Mai die Geschäfte.

Der Chef des südafrikanisch-britischen Papierkonzerns Mondi, Peter Oswald (57), wird ab April Vorstand der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft und ab Mai Vorstandsvorsitzender. Der Aufsichtsrat habe Oswald zum CEO des Unternehmens für eine Funktionsperiode von fünf Jahren bestellt, teilte der börsennotierte Kartonhersteller am Dienstagabend mit.

Wilhelm Hörmanseder (65), seit 18 Jahren Chef von Mayr-Melnhof Karton, wird am 1. Mai nach 30 Jahren in der MM Gruppe, 25 davon im Vorstand, an den neuen CEO übergeben. Der gebürtige Österreicher Oswald ist seit 2017 Firmenchef des börsenotierten Verpackungs- und Papierunternehmens Mondi, bei dem er seit 1992 tätig ist. Am vergangenen Freitag hatte Mondi mitgeteilt, dass Oswald per Ende März seine Funktion als Firmenchef zurücklegt und das Unternehmen verlassen wird.

(APA)