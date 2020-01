(c) imago images/Cavan Images (via www.imago-images.de)

Mit dem Motorrad unterwegs im Dreiländereck von Brasilien, Argentinien und Paraguay.

Sanfte Wellen nagen am Sandstrand von Ribeirão da Ilha. Vom Plätschern des Atlantiks abgesehen ist es in dem kleinen Straßendorf still. Selbst im Februar ist die geschützte Bucht auf der Westseite der Insel Santa Catarina nicht überlaufen, obwohl Brasilianer, Argentinier und Uruguayer in der Hochsaison hier die Nacht zum Tag machen und den nötigen Schlaf an den traumhaften Sandstränden nachholen.