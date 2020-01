Leidenschaft ist kein Staatsakt

Miriam Ziegler und Severin Kiefer werden sich bei der Heim-EM in Graz in Szene setzen. Ob ihre Choreografien für das Podest reichen werden, bleibt abzuwarten.

Miriam Ziegler und Severin Kiefer starten im Paarlauf in die Heim-EM. Das Duo kennt Tradition und Problemzonen – nicht Edelmetall, sondern der Genuss ist ihr höchstes Ziel.

Graz. Nicht jedem Sportler sind Titelkämpfe in der Heimat vergönnt, umso größer ist die Vorfreude bei Miriam Ziegler und Severin Kiefer auf die EM in Graz. Österreichs bestes Eiskunstlauf-Paar startet heute (19 Uhr, Livestream YouTube) mit dem Kurzprogramm in Unterpremstätten in den Bewerb. „Natürlich spürt man das ein bisschen im Kopf“, berichtet Kiefer. „Aber wir sehen es als EM und gehen es an wie sonst auch.“