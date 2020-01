Evangelischer Kindergarten in Deutschland verbannt den Fasching

Weil es über die Vereinbarkeit von Fasching und christlichen Werten unterschiedliche Meinungen gibt, wird in den kommenden Wochen nicht besonders lustig sein.

Dort geht man vermutlich übers Jahr in den Keller lachen: In einem evangelischen Kindergarten in Korntal-Münchingen bei Stuttgart (Baden-Württemberg) sollen die närrischen Tage heuer ausfallen. Grund: Über die Vereinbarkeit von Fasching/Karneval und christlichen Werten gebe es unterschiedliche Meinungen, teilte die dafür zuständige örtliche Kirchengemeinde am Freitag mit.

Ob sich die Spaßbremsen unter den Mitarbeitern des Kindergartens oder der Elternschaft (oder beiseits) befinden, ging aus den Bertichten nicht hervor.

Verkleidungen und fröhliche Stimmung werde es daher nicht geben, auch weil die Einrichtung unter Personalnot leide.

Nach Angaben der evangelischen Landeskirche sind Kindergärten und andere Einrichtungen in der Entscheidung frei, ob und wie sie Karneval, Fasching bzw. Fasnacht feiern.

(APA/DPA)