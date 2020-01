Comeback im Zebralook

Die „Piefke-Saga“ des Romed Baumann: Vom ÖSV ausgemustert, bezwang der Tiroler die Streif erstmals als Deutscher, er wurde Siebenter. „Die beste Entscheidung.“ ?

Nicht nur optisch präsentierte sich der Skiwelt in Kitzbühel ein völlig neuer Romed Baumann. Beim Lokalmatador aus dem nahen Hochfilzen prangt nicht mehr das ÖSV-Logo auf dem Rennanzug, sondern das Schwarz-Rot-Gold des Deutschen Skiverbandes. Baumann im Zebralook, ein gewöhnungsbedürftiges Bild. Aber mit den schwarzen Streifen kam auch die Freude an der Hundertsteljagd zurück. „Die beste Entscheidung“, sagt der 33-Jährige am Rande der Hahnenkammrennen über seinen Nationenwechsel im Frühjahr. „Ich habe es zu keiner Sekunde bereut. Mir hätte nichts Besseres passieren können.“