Brexit: Getrennt vom kostbaren Edelstein durch das silberne Meer

Mit ausführlichen Betrachtungen und beharrlicher Sentimentalität wurde auch bei uns in den anglophilen Interessengemeinschaften des Gegengiftes der Ausstieg der großen Briten aus der Europäischen Union begleitet. Erst in den dunkelsten Stunden des Freitags aber, weit nach eins, als wir bereits heroisch-pathetische Gedichte von Rudyard Kipling rezitiert hatten, wurde uns bewusst, dass diese Wehmut viel zu einseitig war. Deshalb sei nun auch der Kernpunkt einer herzlosen Scheidung samt der noch zu erwartenden langwierigen Gütertrennung nachgereicht: Frage nicht, was der Abschied für das Vereinigte Königreich bedeutet. Frage vielmehr, was dem Rest des Kontinentes droht, wenn sich „dieser kostbare Edelstein im silbernen Meer“ von ihm trennt.