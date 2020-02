Wer darf in Wien Altkleider sammeln?

(c) Ernst Weingartner / picturedesk

Die Stadt könnte gemeinnützige Organisationen um das Geschäft mit Altkleidern bringen, befürchten manche. Was mit gespendeter Kleidung aus den Containern passiert und wer davon profitiert: ein Überblick.

Wien. Am Ortsrand von Groß-Enzersdorf stehen die Lagerhallen der Öpula. Jeden Tag kommen hier mehrmals Transporter an, die zuvor Wien, Niederösterreich, das Burgenland und die Steiermark durchkreuzten. Die tägliche Ladung: rund 40 Tonnen Altkleider und Textilien aus 4000 Sammelcontainern, 1700 davon in Wien.



Seit den 1950er-Jahren wird hier gebrauchte Kleidung sortiert und anschließend weiterverkauft. Doch nun herrscht Aufruhr – Grund ist die Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes und das sogenannte Duplizierungsverbot. „Das birgt Sprengkraft“, sagt Geschäftsführer Kurt Willheim.