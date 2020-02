Nachtleben: „Alle schauen gerade nach Wien“

Clubs, in denen tanzende Besucher Strom produzieren und die Armbänder gegen K.o.-Tropfen anbieten? Die Vienna Club Commission soll die Nachtkultur in Wien verbessern – und wird ein Jahr lang von der Stadt gefördert.

Wien. In den 1990er Jahren war Wien noch eines der Zentren für elektronische Musik. Im folgenden Jahrzehnt, den 2000ern, orientierte sich die Clubszene der Stadt erfolgreich an Berlin. Und heute? Auflagen, Genehmigungen und Behörden machen Veranstaltern das Leben schwer.



Das beobachtet zumindest die Vienna Club Commission – die genau hier Abhilfe schaffen soll. Seit einigen Wochen gibt es in Wien die neue Interessensvertretung für Clubs und Veranstalter. Die Stadt bekommt somit zwar keinen Nachtbürgermeister, dafür soll sich die Kommission künftig für die Clubkultur einsetzen.