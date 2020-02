Baby Gustav sei Dank

Ist Martin Fourcade schon wieder ganz der Alte?

Sieben Jahre lang marschierten Martin Fourcade und Marcel Hirscher im Gleichschritt. Während der Skistar aber auch noch Gesamtweltcup Nummer acht nach Hause fuhr, brach der Biathlon-Dominator ein. Fourcade war im vergangenen Winter nicht wiederzuerkennen. Der Franzose haderte, zweifelte und wusste, dass er nur dann eine Siegchance hatte, wenn Johannes Thingnes Bø Fehler unterliefen.

Mit dem Norweger, 26, war Fourcade ein übermächtiger Konkurrent erwachsen, stets gut gelaunt, mit dem Know-how der Biathlon-Nation im Rücken und noch dazu gecoacht von seinem Ex-Trainer Siegfried Mazet. Nach zwei Siegen zum Auftakt schaffte es Fourcade nicht mehr aufs Podest, frustriert beendete er die Saison vorzeitig.

Auch heuer hat er sich an Bø lange die Zähne ausgebissen. Der neue Gesamtweltcupsieger gewann gleich fünf der ersten sieben Einzelrennen. Und während Fourcade hinterherhechelte, liefen die französischen Teamkollegen aus seinem Schatten. Auch im eigenen Lager hatte der 31-Jährige plötzlich mehr Konkurrenz denn je.



Comeback. Im Jänner hat Bø eine Babypause eingelegt. Sein Sohn Gustav kam zur Welt, und während der Jungvater bei der Familie weilte, lief Fourcade auf einmal zu alter Stärke auf. In Oberhof und Ruhpolding zeigte er die besten Leistungen seit Monaten und gewann alle vier Einzelrennen, darunter sein 80. Weltcupsieg. Es war, als hätten sich mit Bös Abreise alle Verkrampfungen schlagartig gelöst.

Bei der WM-Generalprobe auf der Pokljuka kehrte Bø siegreich zurück. Doch Fourcade war Zweiter, dem Rivalen so dicht auf den Fersen wie lange nicht mehr. Gerade rechtzeitig zur WM in Antholz (ab Donnerstag) ist der Zweikampf also voll entbrannt. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2020)