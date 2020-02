„Die drei ???“: Peter Shaws Stimme

(c) Christian Hartmann

Seit mehr als 40 Jahren spricht Jens Wawrczeck die Rolle von Peter Shaw aus den „Drei ???“. Wie das geht – und warum es nicht langweilig wird.

Es ist eine Frage, die Jens Wawrczeck wohl schon oft gehört hat. Trotzdem – oder vielleicht deswegen – lacht er, als er sie hört: die Frage, bis zu welchem Alter man seine Stimme eigentlich einem Teenager leihen kann. „Wir sind über den Punkt drüber“, sagt er. „Das war sehr aktuell, als wir so auf die 30 zugingen. Jetzt werde ich in vier Jahren 60.“ Und seit inzwischen mehr als 40 Jahren spricht der Schauspieler in Hörspielen immer wieder eine Figur: Peter Shaw.