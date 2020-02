Sind radikale Rechte und Linke gleich weit weg von der Mitte?

Deutschland. Die politischen Ränder nähern sich an, wie die Enden von Hufeisen: Das behauptet die Extremismustheorie. Seit Thüringen steht sie schwer unter Beschuss. Zu Recht?

Das Hufeisen ist das Symbol der Stunde, zumal in Deutschland. Die längste Zeit haben sich nur Reiter für den geschmiedeten Schutz der Zehennägel von Pferden interessiert. Seit den politischen Turbulenzen in Thüringen aber dient er als Stichwort, an dem sich der rot glühende Zorn von Kommentatoren entfacht. Dabei sollten Hufeisen eigentlich Glück bringen. Unsere Ahnen hingen sie über ihren Haustoren auf, um Unheil abzuwehren. Wobei nie klar war: mit der Öffnung nach oben? Nach unten? Oder nach rechts? – so dass es als „C“ zu lesen war. Wie Christus. Oder wie CDU? Und schon sind die bösen Geister alle wieder da.