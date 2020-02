Die Aussagen des Spar-Chefs, Gerhard Drexel, im „Presse“-Interview von Freitag, der Konzern würde höhere Preise bezahlen und Agrarfunktionäre würden populistisch agieren, haben die Vertreter der Bauern in Rage gebracht.

Bauernbund-Präsident Georg Strasser ist empört über viele der Aussagen, die Spar-Chef Gerhard Drexel in der „Presse“ gemacht hat. In dem Interview sagte Drexel unter anderem, dass jeder Bauer froh sein sollte, mit dem Lebensmittelhandel Verträge abschließen zu dürfen. „Es ist paradox, dass diejenigen, die den höheren Preis bezahlen, beschimpft werden.“ Bundespolitiker und Agrar-Funktionäre würden Unwahrheiten verbreiten, wenn sie behaupteten, Spar zahle den Bauern unrentable Preise. Das Gegenteil sei der Fall. „Es wird ein Bashing gegen den Lebensmittelhandel betrieben, anstatt dankbar zu sein“, kritisiert Drexel.



All das könnten Österreichs Bauern so nicht auf sich sitzen lassen, sagt Strasser im Gespräch mit der „Presse“. Er hält es für keinen Zufall, dass Gerhard Drexel „gerade jetzt mit einer Armada von Pressemitteilungen über die Bauern drüberfährt. Denn heute, Freitag, um 14 Uhr werden die Verhandlungen zwischen den Molkereien und dem Spar-Chef über die Milchpreise fortgesetzt. Und bis jetzt hat sich Spar, anders als die Lebensmittelkonzerne Hofer und Rewe, nicht kooperativ gezeigt. Der Spar-Chef verhält sich wie ein Feudalherr, der die Bauern als seine Leibeigenen betrachtet und zum Schweigen bringen will.“