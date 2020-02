Italien: Coronavirus trifft den kranken Mann

Die Börsen - hier in Mailand - reagierten nun deutlich auf die Ausbreitung des Coronavirus in Europa.

Mit Italien ist jenes EU-Land am stärksten betroffen, das ohnehin unter großen wirtschaftlichen Problemen leidet.

Wien. „Italien ist ein sicheres Land. Wahrscheinlich sicherer als viele andere.“ Beinahe flehentlich klangen die Worte des italienischen Premierministers Giuseppe Conte am Dienstag anlässlich einer Pressekonferenz in Rom. Die Sorge von Italiens Regierungschef ist verständlich. Schließlich geht es nicht nur darum, die gesundheitliche Bedrohung zwischen Aostatal und Sizilien im Zaum, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen so gering wie möglich zu halten. Und beruhigende Worte für verunsicherte ausländische Touristen gehören dabei auf jeden Fall dazu.