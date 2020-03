Schloss Lieser an der Mosel: Das Riesling-Schloss des Kaisers

(c) imago images / Ulrich Roth (via www.imago-images.de)

Man reibt sich die Augen auf Schloss Lieser an der Mosel: Ein niederländischer Investor sorgte dafür, dass man so nächtigen kann wie Wilhelm II.

Einen solchen Bau hätte man an der Loire erwartet. Oder im Cognac. Doch das Renaissanceschloss Lieser, einen Steinwurf von der Mittelmosel, steht in einer ganz anderen Weingegend. „Disneyland“, ruft die amerikanische Witwe aus, als sie ihrem Bus entsteigt. Und sie hat nicht unrecht damit, denn Eduard Puricelli ließ 1884 das Schloss errichten – den Stil wählte er aus dem Fundus der Architekturgeschichte. Und so gibt es heute jede Menge Erker und Turmzimmer in dem neu eröffneten Hotel. „Kein Gastraum gleicht dem anderen“, freut sich Andreas Heidingsfelder. Der General Manager kommt aber schnell auf das imposanteste der 43 Zimmer, die Kaiser-Suite, zu sprechen. Dreimal hat Wilhelm II. im Schloss Lieser genächtigt: Original sind in dem 125 m2 großen Raum, den der Hohenzoller 1906, 1911 und 1913 bewohnte, aber nur der Luster, der eigens für den hohen Gast bemalte Kamin und der nicht minder mächtige Kachelofen.



Nur der Flussblick blieb. Denn Schloss Lieser war zwischendurch eine Ruine. Wasserschäden und eingebrochene Decken, dazu die Folgen jahrelanger Nichtnutzung und -beheizung raubten den Glanz des Haupthauses und des nicht unterkellerten Zubaus.