„Hardtalk“ mit Boris Johnson

(c) REUTERS (POOL)

London setzt in den Verhandlungen mit der EU auf eine extraharte Linie. Doch wer will ein Abkommen mit einem Land, das kein Entgegenkommen zeigt?

„Hardtalk“ heißt die beliebte BBC-Sendung, in der sich prominente Persönlichkeiten den harten Fragen der Moderatoren stellen. Wenn es nach Großbritanniens Premierminister, Boris Johnson, geht, werden die kritischen Stimmen des staatlichen Senders bald verstummen. Denn er will der BBC den Geldhahn abdrehen. Die neue britische Regierung ist auf Modelle eingeschwenkt, die es sonst eher in autoritären Regimen gibt: Kritiker zum Schweigen bringen und die Bevölkerung mit immer neuen Souveränitätsversprechen bei Laune halten.