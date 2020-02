Cyberangriff auf Außenamt: Die russische Spur wird immer deutlicher

Die Hacker suchten im Wiener Außenamt gezielt nach Dokumenten mit Russland-Bezug und saugten sie zum Teil auch ab. Das Schadprogramm trägt die Handschrift einer russischen Gruppe.

Wien. Es wird immer klarer, dass Russland hinter dem groß angelegten Cyberangriff auf das Außenministerium in Wien steckt. Die Schadsoftware, die in mehreren Schritten ins Haus am Minoritenplatz geschleust wurde, war darauf ausgelegt, in den Computern österreichischer Diplomaten gezielt nach Dokumenten mit Russland-Bezug zu suchen. Besonders interessant für die Hacker waren Informationen über die Beziehungen zwischen der EU und Moskau, über die Krim und die Ukraine. Die virtuellen Angreifer sollen das Datenreich des Außenamts systematisch mit Suchwörtern durchforstet haben. Das erfuhr „Die Presse“ aus mehreren Quellen.