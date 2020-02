16-jährige Wienerin nach Messerattacke in Lebensgefahr

Als Täter wird ihr gleichaltriger Ex-Freund vermutet. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, leugnet aber die Tat.

Wien. Eine 16 Jahre alte Schülerin ist am Donnerstag in Wien-Floridsdorf von ihrem Ex-Freund mit Faustschlägen und zahlreichen Messerstichen so schwer verletzt worden, dass sie sich in Lebensgefahr befindet. Der mutmaßliche Täter ließ sich widerstandslos festnehmen, leugnet die Tat aber laut einem Polizeibericht vom Freitag.

Der junge Mann dürfte seiner Ex-Freundin demnach gefolgt sein, als diese von der Schule nach Hause ging. Er folgte ihr in die Wohnung und attackierte die Teenagerin dort. Der österreichische Staatsbürger flüchtete nach der Tat aus der Wohnung.