(c) APA/AFP/KIMIHIRO HOSHINO

Ein Mann argumentierte im Streit um ein Bild damit, dass der Urheber auf „Gefällt mir“ geklickt habe. Das bedeute keine Willenserklärung, sagt der OGH.

Wien. Wenn dem Chef etwas gefällt, ist das in der Regel ein Grund für Freude. Wenn er aber im Internet bei einem Mitarbeiter auf das „Daumen hoch“-Symbol klickt, kann das sogar vor Gericht enden. So geschehen in einem ungewöhnlichen Streit um ein Foto, über das nun der Oberste Gerichtshof (OGH) entscheiden musste.