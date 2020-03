Coronavirus: Zwei Tage kein Betrieb in Vienna International School

Zwei Menschen mit bestätigter Infektion haben als externe Trainer für die Mitarbeiter der Schule gearbeitet.

Die Vienna International School (VIS) bleibt am Montag und Dienstag wegen des Coronavirus geschlossen. Das teilte die Schule am Sonntag auf ihrer Homepage mit. Man sei demnach am Samstag darüber informiert worden, dass zwei Menschen mit bestätigter Coronavirus-Infektion als externe Trainer für die Mitarbeiter der VIS gearbeitet hätten.

Demnach wurden 17 Beschäftigte der Vienna International School vorsorglich für zwei Wochen unter Heimquarantäne gestellt. Schüler waren laut VIS nicht mit den beiden Infizierten in Kontakt.

Die Schule sei für zwei Tage geschlossen worden, um mit den Gesundheitsbehörden zu beratschlagen, wie es weitergeht. In dieser Zeit ist das Schulgebäude nicht für Besucher zugänglich, hieß es. Das Lehrpersonal werde nun eine Online-Plattform nützen, um den Lehrbetrieb für die Schüler so normal wie möglich zu halten.

Der Verwaltungsrat der Schule und die Führungsebene der VIS wollen am Dienstag zusammentreffen, um über die weitere Vorgangsweise zu beraten. Eltern wurden aufgefordert, ihre Mailaccounts regelmäßig zu überprüfen, um über allfällige Neuigkeiten informiert zu sein.

Die Vienna International School ist eine englischsprachige inklusive Privatschule, die ihre Wurzeln in den 1950er-Jahren hat. Seit 1984 befindet sich die Schule an ihrem heutigen Standort in der Straße der Menschenrechte in Wien-Donaustadt. An der Schule wurden bereits 2014 etwa 1.400 Schüler unterrichtet.

(APA)