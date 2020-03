Die USA können die Europäische Union nicht ersetzen

Zum Auftakt der Handelsgespräche mit der EU veröffentlichen die Briten ihr Mandat für Verhandlungen mit Washington. Unfreiwilliges Fazit: Vorteile eines US-Pakts sind bescheiden.

Brüssel/London. Die neue Staffel der Brexit-Saga hat am Montag begonnen: Kurz vor 14 Uhr traf im Brüsseler Quartier européen die britische Delegation ein, um mit dem Team des EU-Unterhändlers Michel Barnier über das künftige (Wirtschafts-)Verhältnis zur Europäischen Union zu verhandeln. Diese erste Verhandlungsrunde wird bis Donnerstag dauern und elf Themenfelder – von Handel mit Waren und Dienstleistungen, über Kernenergie und Sicherheitszusammenarbeit, bis hin zur Teilnahme an EU-Programmen – umfassen, die nächste Runde ist für 18. bis 20. März avisiert und soll in London stattfinden. So weit der organisatorische Rahmen.